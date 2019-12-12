里程碑！沙特阿美再被搶高 市值勢越2萬億美元
2019年12月12日 14:52
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，歷來最大宗首次公開招股(IPO)沙特阿拉伯國營油企沙特阿美周三(11日)在當地證交所首日掛牌，在市前競價時段股價已升10%(香港時間下午2時30分至3時30分)，到達每日升幅上限，即俗稱「升停板」，周四(12日)有望再接再厲，並達到市值2萬億美元的新一頁。
報道指，目前該股在市前競價時段高見38.7里亞爾(約80.55港元)，令市值由周三的1.88萬億美元，升至約2.06萬億美元。
周三有報道透露，沙特阿拉伯試圖說服國內的機構和巨富家庭，在沙特阿美開始掛牌交易後買入該股。
不過，市場普遍呼籲投資者不應追入該股，因估值已過高，認為市值跌至1.2萬億到1.5萬億美元才合適。
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