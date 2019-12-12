惠譽：香港短期經濟或惡化　暫無損金融中心地位

香港社局動盪已半年，國際評級機構惠譽表示，迄今為止幾乎沒有證據表明，香港局勢及嚴重的短期經濟壓力，損害香港作為國際金融中心的地位。然而，持續的動盪正削弱香港作為穩定國際商業中心的形象及管治效能，相關趨勢與目前給予香港的「AA」信貸評級及「負面」展望一致。

惠譽預計，香港短期經濟前景或繼續惡化，今年本地生產總值(GDP)將收縮1.5%，其中旅遊、零售、酒店、餐飲以及航空運輸將受嚴重打擊。與此同時，房地產交易量急劇下降，樓價較5月高位已下跌約5%。受惠政府8月宣布的250億元財政紓困措施，惠譽相信至明年，本地經濟增長可略為改善，惟前景仍然容易受到持續的社會動盪影響。

惠譽報告顯示，年內香港的股本和債務融資水平，仍約與過去3年的平均值保持一致。同時，觀乎銀行存款(包括港元和外幣)、商業登記和工作簽證的數據，幾乎沒有證據顯示香港全球貿易中心的地位有所減弱。

惠譽認為，凡此種種均突顯香港作為將國際資金引入中國企業的角色，具有重要作用，此功能使香港難被輕易取代。惠譽並指，香港的簡單稅制和低稅率，於可預見的將來不太可能改變，相關因素均是外國公司於一地建立業務據點時，最重要的考慮之處。

值得留意的是，惠譽指，國際對香港商業環境能否保持內在優勢仍存在暗湧，最終可能削弱金融地位，香港信用評級具有進一步下行的風險。香港政府最近的調查顯示，外國公司特別看重香港的法治和獨立司法制度，以及其政治穩定和安全。惠譽警告，若政治不確定性繼續存在，企業可能會開始提出質疑。

惠譽認為，儘管美國早前通過的《香港人權與民主法案》象徵意義較大，但仍凸顯若國際間改變對香港的看法，或會造成經濟溢出效應，形式包括對香港和中國的獨立關稅待遇進行修改。惠譽並強調，香港與國際社會的獨特和有利關係並非一成不變。

－－－－－－