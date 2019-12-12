摩通「星級」建議：明年買股　沽空黃金

外國傳媒報道，摩根大通「星級」分析員聯合撰寫報告，建議投資者可考慮在2020年採取有風險的投資配置，減持黃金及債券等避險資產。

有份撰寫報告的包括多次估中金融市場去向、被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)；全球市場策略師Nikolaos Panigirtzoglou；跨資產首席策略師John Normand等。

報告指出，股票是2020年「首選」交易，包括押注日本銀行股、德國股市，以及新興市場；維持「債券」低配，特別是高評級信用債，並建議押注金價下跌。

他們表示，全球製造業採購經理指數(PMI)觸底反彈，以及美國勞動力市場表現強勁，降低了美國經濟衰退的風險，增強了對聯儲局2019年3次減息僅是經濟擴張周期中調整的信心。

去年12月，他們建議看升股票對債券，認為公司利潤會繼續超出預期。雖然債券今年上漲，但回報遠低於MSCI全球股票指數。現在回看他們估計正確。

摩通認為，2020年的最大風險是美國總統大選，如果沃倫(Elizabeth Warren)贏得代表民主黨出選總統的資格，就值得擔心。一旦如此，該行建議做好美元兌瑞郎波動率，以對沖風險。

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