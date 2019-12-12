【fb直播】美息明年或不變 港股有排升？
2019年12月12日 16:02
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美國聯儲局一如預期維持利率不變，並暗示2020年息口或按兵不動，被市場解讀為「放鴿」，刺激港股連升第二日，周四(12日)愈戰愈勇，曾升逾400點，上試27,000點水平，幾乎所有藍籌股都向上，相關利好消息反映晒未？
明年美息口或維持現水平，美元受壓，相反港匯則轉強，兌每美元曾升穿7.8水平，創7月初以來新高，可成港股升市動力？
對息口敏感的香港地產股應聲升上，早前落後的新世界發展(00017)、新鴻基地產(00016)及長實集團(01113)，都齊齊有反彈，對持貨投資者是最後逃生門？之前落後的中銀香港(02388)亦都向上，只是短線炒作？
騰訊控股(00700)連升6日，今日裂口再升2%過外，挑戰阻力位350元，上望咩價位？
小米集團(01810)早前發布首款5G手機，市場憧憬其他品牌5G手機亦會陸續登場，手機設備股續受追。另外，華為贏得西班牙電信合同，將協助西班牙電信的德國分支機構，參與建造德國5G網絡，5G股亦有炒作，摩比發展(00947)及中國鐵塔(00788)都有得彈，這些股份可以如何部署？
《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！
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