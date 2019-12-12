【fb直播】美息明年或不變 港股有排升？

美國聯儲局一如預期維持利率不變，並暗示2020年息口或按兵不動，被市場解讀為「放鴿」，刺激港股連升第二日，周四(12日)愈戰愈勇，曾升逾400點，上試27,000點水平，幾乎所有藍籌股都向上，相關利好消息反映晒未？

明年美息口或維持現水平，美元受壓，相反港匯則轉強，兌每美元曾升穿7.8水平，創7月初以來新高，可成港股升市動力？

《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！

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