全球經貿戰：中方指正處理部分美大豆及豬肉關稅豁免

內地傳媒報道，中國商務部新聞發言人高峰周四(12日)在發布會上表示，根據了解，目前國務院關稅稅則委員會正在根據相關企業的申請，有序開展部分大豆、豬肉等自美國採購商品加徵關稅排除工作。

他又提到，總體上看，今年以來中國進口的需求保持平穩。11月進口增長主要是國內需求拉動的結果。一是國內市場對進口消費品需求旺盛，二是11月製造業PMI重回擴張區間，原材料等商品進口需求回升，部分大宗商品進口量增長。三是政策效應逐步顯現，有關部門相繼出台了一系列擴大進口的政策措施，包括降低進口關稅，提高進口貿易便利化的水平等，對進口回升起到了積極的促進作用。

另外，他表示，中國加入世貿組織(WTO)以來，全球貨物貿易從2001年的12.6萬億美元發展到2018年的39.34萬億美元，期間，中國做出了巨大的貢獻。高峰說：「18年來，中國堅定不移地擴大對外開放，經濟得到快速發展，愈來愈深地融入世界。同時中國的發展也為世界經濟打開了機遇之窗，成為世界經濟增長的主要動力源和穩定器。中國加入世貿組織既發展自己，也造福了世界。」

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