【市後重點睇】金價回落　道期升22點

美匯指數守97.04，港匯企7.8061，離岸人民幣(CNH)續處7.03水平，日圓兌美元進一步跌至108.65，歐元報1.1140，英鎊報1.3217，處8個月高位。金價回落，低見1,472美元。布油見64.05美元，紐油報58.9美元。道指期貨升22點。

●市後關注點

-16:00 菲律賓央行公布議息結果

-16:45 瑞士央行公布議息結果

-20:00 印度11月消費物價指數(CPI)

-20:45 歐洲央行公布議息結果

-21:30 美國每周新申領失業救濟人數

-魚缸通：股友忙抽新股，大市急升冇份賺。

●亞洲股市：日股收升0.1%，韓股5連漲。

●【專家點評】

●人民幣窄幅上落，短線還看中美關稅「死線」結果。

●工信部：明年中國GDP增長或回落至6%。

●中信里昂：明年恒指上望29600點，新興市場復甦。

●惠譽：香港短期經濟或惡化，料2019年經濟收縮1.5%；暫無損金融中心地位。

●傳大型商場落實「限期減租」，幅度最多達四成。

●法國外貿銀行：港紓困措施不足，明年或續財赤。

●摩通「星級」建議：明年買股，沽空黃金。

●全球經貿戰：

-傳美周四開會傾12月15日對華關稅。

-中美談判仍有機會「反枱」，因為...

●里程碑！沙特阿美再被搶高，市值勢越2萬億美元。

●投資者必睇！英大選時序，料港股周五午後有結果。

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