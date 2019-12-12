【市後重點睇】金價回落 道期升22點
2019年12月12日 16:14
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(美聯社圖片)
美匯指數守97.04，港匯企7.8061，離岸人民幣(CNH)續處7.03水平，日圓兌美元進一步跌至108.65，歐元報1.1140，英鎊報1.3217，處8個月高位。金價回落，低見1,472美元。布油見64.05美元，紐油報58.9美元。道指期貨升22點。
●市後關注點
-16:00 菲律賓央行公布議息結果
-16:45 瑞士央行公布議息結果
-20:00 印度11月消費物價指數(CPI)
-20:45 歐洲央行公布議息結果
-21:30 美國每周新申領失業救濟人數
●恒生指數全日漲348點或1.31%，報26,994點。騰訊飆2.65%，瑞聲科技飆1.47%。https://bit.ly/2qOkF1C
-魚缸通：股友忙抽新股，大市急升冇份賺。
●A股快報：滬綜指收跌8點，外資淨買入65億人民幣。https://bit.ly/2PcuT50
●亞洲股市：日股收升0.1%，韓股5連漲。
●【專家分析】經絡按揭料香港再減P機會大降。https://bit.ly/2RLVI1M
●【股匯攻略】張曦嵐：美元兌加元持續向下沉底。https://bit.ly/2YFA7t9
●【大行報告】摩通及麥格理齊降安踏短期盈測。https://bit.ly/36sBuy2
●【專家點評】
-彭偉新：中海利好因素多，睇31元。https://bit.ly/2PDycRR
-古勝：中國鐵塔人氣上升。https://bit.ly/2YCNMRW
●【即市分析】吉利汽車股價醞釀突破。https://bit.ly/38A9WJh
●美匯指數連跌4天，英鎊及南韓圜急漲。https://bit.ly/2E6tNSh
●人民幣窄幅上落，短線還看中美關稅「死線」結果。
●工信部：明年中國GDP增長或回落至6%。
●中信里昂：明年恒指上望29600點，新興市場復甦。
●惠譽：香港短期經濟或惡化，料2019年經濟收縮1.5%；暫無損金融中心地位。
●傳大型商場落實「限期減租」，幅度最多達四成。
●法國外貿銀行：港紓困措施不足，明年或續財赤。
●摩通「星級」建議：明年買股，沽空黃金。
●全球經貿戰：
-傳美周四開會傾12月15日對華關稅。
-中美談判仍有機會「反枱」，因為...
●里程碑！沙特阿美再被搶高，市值勢越2萬億美元。
●投資者必睇！英大選時序，料港股周五午後有結果。
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