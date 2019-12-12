英國大選投票開始 歐股早段向好

全球投資者聚焦英國周四(12日)大選，歐股早市向好，英國富時100指數報7,236點，升19點或0.28%；德國DAX指數報13,185點，升39點或0.30%；法國CAC指數報5,875點，升14點或0.25%。

英國正進行一場關鍵大選，若首相約翰遜領導的保守黨繼續執政，有望在2020年1月31日前終止3年多以來的英國脫歐困局。市場對約翰遜領導的保守黨信心增強，英鎊兌美元目前報1.3210，升0.11%。

大選投票開始為香港時間周四(12月12日)下午3時，結束時間為周五(12月13日)早上6時。據悉，英國大選有650個選區，大部分正式投票結果將在香港時間周五早上7時至下午1時公布。換言之，港股周五下午開市前應塵埃落定。

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