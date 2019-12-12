中美12月15日會點？人民幣走勢預言會這樣...

外國傳媒報道，12月15日美國威脅對華新一輪加稅時點迫近，人民幣市場的注意力聚焦在中美談判進展的消息。以目前人民幣走勢及市場持倉來看，投資者正有心理準備，估計雙方屆時仍在「無加稅，無協議」的情形下延長談判時限。

報道引述消息人士透露，中國官員預計，美國總統特朗普將推遲原本威脅要在周日(15日)實施的關稅，以給予更多時間磋商臨時貿易協議。儘管數次錯過期限，中美雙方仍堅稱接近達成協議。目前有傳聞指，特朗普會在周四(12日)於白宮召開會議，討論會否延遲關稅。

AxiTrader亞太首席策略師Stephen Innes指出，當前階段美國加徵新關稅的可能性很小，但隨着時間流逝，如果仍沒有一錘定音的消息，市場的樂觀情緒可能會逐漸消退，目前市場預期是關稅已到頂。

他的言論反映了目前市場的主流預期，本周境內外人民幣兌每美元一直在7.03附近窄幅震盪，顯示市場估計中美貿易談判短期內取得重大進展或「反枱」的機會都較低。從風險控制角度看，交易員普遍選擇輕倉觀望或利用衍生產品對沖，推動人民幣1周期隱含波動率升至兩個月新高。

隱含波動率愈升，顯示市場擔憂一周內可能出現引發人民幣波動的風險事件，反映市場避險取態。

有交易員指出，由於傳聞滿天飛，在12月15日前，美元好淡友都減少了持倉，務求不在年底「臨尾香」，以便保持全年成績。

花旗早前估計，如果美國在12月15日如期加徵對華關稅，離岸人民幣兌每美元將跌至7.2到7.35區間(每百港元約兌92.3至94.2元人民幣)。若中美都有動機達成第一階段協議，同時暫停12月關稅和取消9月關稅，人民幣兌每美元則有望升至6.88附近(每百港元約兌88元人民幣)。

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