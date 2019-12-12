瑞信：明年恒指目標28000點

瑞信發表明年中港股市展望指出，儘管明年中國經濟增長或放緩至5.9%，但於內地穩增長的寬鬆經濟措施下，料明年港股可有輕微上升空間，恒指明年目標估計達28,000點，MSCI中國指數及滬深300指數目標則分別為83點及3,800點，看好H股多於A股。

瑞信表示，中美貿易戰及中國去槓桿情況將是影響明年內地經濟政策的兩大因素，倘中美能達成部分貿易協議，則可讓內地政府有更大空間達至調控樓市的目標，維持對地方債及財赤的監控，以穩定經濟的槓桿水平。

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