瑞士央行維持利率於負0.75厘 菲律賓亦不變

美國聯儲局一如預期維持息率不變，同日公布議息結果的瑞士及菲律賓，亦宣布維持目前的利率不變。

瑞士央行公布，維持主要政策利率於負0.75厘不變，符合市場預期。但提到有需要時，隨時準備干預市場，並指鑑於目前通脹前景，擴張性貨幣政策仍然必要的。該行又指，近幾個月國際貿易緊張局勢和政治不確定性，為全球經濟帶來了壓力。

央行相信，瑞士短期內增長勢頭將保持溫和，據最初估計，國內生產總值(GDP)在三季增長1.6%，預計2019年GDP增長為1%，此前預測為0.5至1%；預計2020年增長介乎1.5至2%。

菲律賓亦將關鍵利率維持在4厘，2019至2021年通脹預測分別為2.4%、2.9%及2.9%。央行指出，受惠政府支出的支持，預計菲律賓經濟增長強勁。

－－－－－－