注視美國會否對華加關稅　在岸人幣微升53點子

市場關注美國12月15日會否對中國加徵新一輪關稅，中國商務部表示，中美經貿團隊保持密切溝通，目前沒有更多的細節透露。在岸人民幣(CNY)兌每美元收市微升53點子，至7.0333兌每美元。離岸人民幣(CNH)於亞洲時段收升43點子，至7.0332，每百港元兌90元人民幣。

中國官方周四(12日)開出的人民幣中間價升132點子，至7.0253。彭博引述澳新銀行駐新加坡亞洲研究主管Khoon Goh表示，年內中美貿易緊張局勢升級和經濟活動放緩等不利因素開始減退，惟受中國經濟放緩、經常帳戶盈餘收窄，加上償債引發旺盛的境內美元需求，預計在岸人民幣兌每美元將於明年底跌至7.15(每百港元兌約91.6元人民幣)。

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