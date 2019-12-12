雀巢售美國Haagen-Dazs等雪糕業務　涉312億元

外國傳媒報道，雀巢公司將把旗下美國雪糕業務出售給私募股權公司PAI Partners的一家合資公司，代價為40億美元(約312億港元)。這項業務包括Haagen-Dazs和Drumstick等雪糕品牌。

這家名為Froneri的合資公司成立於2016年，當時雀巢將其歐洲雪糕業務與PAI持有的R&R合併。如今，這家公司正擴張成為聯合利華(Unilever)的一個更強大對手；後者是全球雪糕行業的領導者，旗下品牌包括Ben & Jerry’s和Magnum。

雀巢行政總裁Mark Schneider正剝離增長緩慢的業務，例如其美國糖果業務，並側重於寵物食品、水和咖啡業務，以實現增長。

雀巢表示，將被剝離的美國雪糕業務2018年銷售額18億美元，Froneri的收入則為29億瑞士法郎(約29億美元或226億港元)。彭博行業研究引述Euromonitor的數據顯示，這筆交易將給予Froneri約10%全球市佔率。

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