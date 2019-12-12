恒地等鰂魚涌舊樓重建甲廈　不獲規劃署支持

上述地盤面積約43,882方呎，計劃以15倍地積比率，興建兩幢32層高商廈，包括7層地庫，總樓面約65.8萬方呎。當中21層作寫字樓用途，相關面積佔約59.2萬方呎，餘下約6.6萬方呎為零售面積。

規劃署認為，該地盤屬「住宅(甲類)」用途，用作高密度住宅發展，上述申請方案未符合規劃意向，並會對房屋供應構成不利影響。

發展商去年曾就濱海街48至94號，向該會申請重建1幢商業大樓，不過該計劃經已撤回。而上述新方案則連同瑞士樓的部分一併申請，惟相信明日(13日)獲城規會通過機會不大。

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