存款爭奪戰！多間銀行推港元定存優惠　最低門檻1萬元

港元匯價轉強，並一度升穿7.8水平，反映銀行間港元拆息上升，在銀行「水緊」下，存戶最受惠，多家銀行相繼推出高息定存優惠吸存款。

年結臨近，集友銀行再推存款優惠吸納資金，以新資金敍做38天港元定存，年利率上調0.05厘，加至2.43厘，起存額100萬元。若起存額為10萬元，年利率則為2.33厘。

另外，招商永隆銀行周四(12日)推出快閃定期存款優惠吸資，3個月期港元存款利率高達2.5厘，入閘門檻為1萬元。

要數近期最進取的，不得不提星展銀行(香港)推出超高活期存款利率吸資，合資格的香港星展豐盛理財客戶，經「轉數快」存入新資金至往來或儲蓄戶口，年利率可獲最高3.89厘。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文表示，最近銀行存款息口相當吸引，不少存戶借稅貸平錢後，轉做高息定期或活期存款，形容利息回報和味。

他續指，受年結因素影響，銀行資金需求較大，料稍後公布的港元拆息定價會明顯上揚，預期於年底，1個月期拆息飆高至3厘水平，銀行為爭奪存款，或會推出更具競爭力的存款利率吸資，月內存款爭奪戰會甚為激烈。

－－－－－－