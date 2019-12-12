仲量聯行料中小型住宅跌價15%　明年豪宅冧20%

受社會爭拗不斷及經濟不明朗因素影響，香港歷來為期最長的樓市升浪已於今年下半年告終。仲量聯行周四(12日)公布《2020年香港樓市展望》，該公司香港主席兼資本市場主管曾煥平表示，下半年中小型住宅樓價因本地政治不明朗而回落2.5%，相信市場氣氛將繼續繫於社會局勢，預計此類單位明年樓價會下跌10至15%。而內地及香港經濟放緩將削弱住屋需求，尤其是依賴內地買家的豪宅市場，因此估計跌幅約20%。

此外，近月訪港旅客人數大減，令傳統購物區零售商戶大受影響，由於環球及本地經濟仍存在不明朗因素，預期明年核心區街舖租金將下挫15至20%。不過，新來港的零售商仍傾向租用優質商場，故料租金僅下跌約5%。

在中美貿易戰及本地政治不明朗因素的夾擊下，香港甲級寫字樓市場已步入下行周期。由於部分租戶撤回擴張計劃，加上過去需求強勁的中資公司在中環的租賃需求按年減少34%，而共享工作空間營運商需求亦減少26%，以致租務表現疲弱，明年中環空置率料升至3.5%，創逾四年新高。該行預計，2020年租賃需求將仍然偏軟，租金料下跌15至20%。

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