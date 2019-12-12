【大行解構】12月15日漸近　人民幣會點走？

日資券商野村就明年首季給出的外匯策略之一為「沽空美元/離岸人民幣(CNH)」，即看好人民幣兌美元升值。該行指出，如果美國周日(15日)未有進一步提高中國進口商品的關稅，市場對風險資產及人民幣的胃納上升，人民幣可望升穿7兌一美元大關，直撲6.9(每百港元兌約88元人民幣)，否則會跌至7.2(每百港元兌約92.3元人民幣)。

野村亦預計，中美貿易戰不會進一步升級，如果貿易談判取得積極結果，美國可能會停止把中國列為匯率操縱國，惟仍可能會留在財政部的觀察名單中。不過，就算中國貨再被加碼徵收關稅，人民幣短期都會比較堅挺，因短期內會有相當顯著的海外資金流入中國，原因是中國國債會被進一步納入全球債券指數，被動基金流入全年會高達885億美元(約6,903億港元)。另一方面，中國企業亦有機會將存放海外的盈利運回國內。

該行又估計，現時頗被高估的美元將會貶值，並成為明年第2季起的投資重點主題之一，首先美國年底舉行總統大選，中美關稅戰應該會穩定下來，而且美國和歐元區經濟增長之差距將會縮窄，歐元明年底會升至1.16美元。同時，印度盧比和紐元等亞太區高息貨幣將會回穩。不管誰當選下屆美國總統，美元都會下跌，但如果是民主黨桑德斯或沃倫「叫胡」，美元對歐元、英鎊和日圓會跌得更急。

然而，野村強調，民主黨左翼分子當選總統不會令新興市場貨幣成為贏家，因為市場會避險。對於人民幣來說，中期升值阻力重重且弱點不少，尤其是當經濟下行壓力加劇，華府於非貿易議題上對中國採取保護主義。

另外，該行提到，社會動盪、經濟疲弱，以及資本外流都會令持有港元的風險溢價持續，繼而受壓。

【市場普遍觀點】

事實上，以目前人民幣走勢及市場持倉來看，投資者正有心理準備，估計雙方12月15日的結論是：「無加稅，無協議」，然後延長談判時限。

外國傳媒報道引述消息人士透露，中國官員預計，美國總統特朗普將推遲原本威脅要在周日(12月15日)實施的關稅，以給予更多時間磋商臨時貿易協議。儘管數次錯過期限，中美雙方仍堅稱接近達成協議。目前有傳聞指，特朗普會在周四(12日)於白宮召開會議，討論會否延遲關稅。

AxiTrader亞太首席策略師Stephen Innes指出，當前階段美國加徵新關稅的可能性很小，但隨着時間流逝，如果仍沒有一錘定音的消息，市場的樂觀情緒可能會逐漸消退，目前市場預期是關稅已到頂。

他的言論反映了目前市場的主流預期，本周境內外人民幣兌每美元一直在7.03附近窄幅震盪，顯示市場估計中美貿易談判短期內取得重大進展或「反枱」的機會都較低。從風險控制角度看，交易員普遍選擇輕倉觀望或利用衍生產品對沖，推動人民幣1周期隱含波動率升至兩個月新高。

隱含波動率愈升，顯示市場擔憂一周內可能出現引發人民幣波動的風險事件，反映市場避險取態。

有交易員指出，由於傳聞滿天飛，在12月15日前，美元好淡友都減少了持倉，務求不在年底「臨尾香」，以便保持全年成績。

花旗早前估計，如果美國在12月15日如期加徵對華關稅，離岸人民幣兌每美元將跌至7.2到7.35區間(每百港元約兌92.3至94.2元人民幣)。若中美都有動機達成第一階段協議，同時暫停12月關稅和取消9月關稅，人民幣兌每美元則有望升至6.88附近(每百港元約兌88元人民幣)。

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