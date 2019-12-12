渣打擬售印尼Permata銀行44%股權　涉逾百億元

要完成該交易，須符合若干條件，包括取得買方股東的批准及印尼和泰國監管機構批准。該交易完成後，渣打銀行將不再擁有Permata的任何股權。

渣打於今年2月26日公布，其於Permata的44.56%股權不再為核心，並為了其於印尼的持續經營和未來增長，決定專注於透過渣打銀行印尼分行經營其全資擁有的銀行業務。出售Permata股權是渣打資本優化計劃的其中一個重要部分。

渣打集團行政總裁Bill Winters說：「出售Permata股權會使我們能在印尼這個龐大而又具有重要戰略意義的市場中，專注於我們的全資擁有業務，並釋放資本，以用於再投資或回報股東。此交易進一步表明，我們專注於逐步實踐在今年稍早時所公布的新戰略重點。」

Permata是印尼領先的銀行之一，截至9月30日，其總資產約109億美元，股東權益總額約17億美元。截至9月30日止9個月期間，Permata淨收入約7,700萬美元。該行總部位於雅加達，網絡遍布62個城市，擁有超過332間分支機構，員工人數接近7,700名。

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