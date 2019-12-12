【減價實錄】峻瀅削至680萬　包租公沽海翻滙套現

將軍澳二手市連錄減價成交。美聯林志堅稱，區內峻瀅1期3座中層B室，實用面積498方呎，兩房間隔，10月新按保措施推出後，原業主見市況轉旺，即打算套現，11月初以752萬元放盤。

他續稱，不料旺市只維持約半個月，其後區內交投萎縮。近期原業主都面對現實，大幅減價至708萬元，即時吸引到買家睇樓，終再減28萬元，以680萬元成交，呎價13,655元。

而同區海翻滙3座中層E室兩房戶，實用面積513方呎。單位原本為收租物業，原業主睇淡後市，租客遷出後，11月初以850萬元放盤套現。據悉，上址近期再降價50萬元，最後獲上車客以800萬元購入，呎價15,595元。

據了解，原業主持貨3年，帳面賺約206.3萬元，升值逾34%。與同類型單位對上成交價比，樓價跌約8%。

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