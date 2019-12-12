新世界西貢沙下申建771伙遇阻
2019年12月12日 19:03
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新世界發展(00017)等位於西貢沙下近大網仔路的綜合發展區用地，向城市規劃委員會提出規劃申請，計劃興建771個住宅單位，惟規劃署不支持該方案，明日(13日)或遭城規會否決。
上述地盤佔地達63.79萬方呎，位處逸瓏園毗鄰，擬以1.467倍地積比率，興建86幢住宅樓宇，其中72幢為3層高洋房，其餘14幢為樓高6至8層的分層住宅，總樓面約93.56萬方呎。
規劃署指出，申請範圍涉及非挖掘地帶，古物古蹟辦事處認為新石器時代和青銅時代的文物遺址有保留價值，擬議方案未證明不會對考古價值，及周邊交通構成不良影響。
至於西貢嘉澍路8號清水灣大廈其中G及H座兩幢大樓，提出在1層車庫之上重建樓高5層高住宅物業，提供14個單位，規劃署則不予反對。
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