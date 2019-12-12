奧園健康購入上海地　涉8200萬人幣

該地總面積約30,369.2平方米，地上建築容積率為2.5及地上建築面積約75,923平方米，將發展成為健康及醫療美容產業綜合體，包括於該產業綜合體開設大健康產業區域總部、大健康科技孵化中心、醫美旗艦店、醫美產品研發中心、醫美產品展示中心、體驗中心，以及人才培訓中心。集團亦計劃引入戰略合作夥伴及專業人才，研發醫美產品，並為集團的大健康產業提供專業人才培訓。

奧園健康管理層表示，集團把服務伸延至商業營運和大健康領域，並且把握產業轉型升級，以及中國國家發展戰略支持地區政策發展的機遇。為實施集團多元化服務種類的業務戰略，以滿足客戶不斷變化的需求，日後將提供多元化服務，深入應用「物業生活、商業中心體」兩大生態圈，持續整合資源，為客戶提供醫美及中醫服務。

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