回收企業：每月6000部iPhone要銷毀　皆因...

外媒一篇報道引述美國電子產品回收企業Wireless Alliance負責人稱，該公司每月銷毁接近4,000至6,000部iPhone，當中最常見的問題是這些手機都被原物主的Apple ID鎖定，令手機等同變成「磚頭」，只能拆解零件或整部報廢，不能賣到二手市場。

負責人指，這些被永久上鎖的iPhone，超過九成都不是遺失或被盜，而是原物主賣出前重設手機，但沒有登出Apple ID或忘記將「尋找」功能關閉，回收商如不能成功聯絡原物主，這些收回來的手機最終只能銷毁。而在去年，這些「磚頭」更佔iPhone回收總量約四分之一，對環境構成嚴重破壞。

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