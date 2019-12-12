新盤UPDATES：全新項目登場 本月銷量料續揚
2019年12月12日 19:56
東網電視更多新聞短片
年底前發展商推盤態度仍算積極，即使聖誕佳節等氣氛漸趨濃厚，市場上仍有部分全新項目計劃登場，料可推動本月新盤銷量繼續上升。
●Wetland Seasons Park最細一房近300呎
新地代理總經理胡致遠稱，天水圍Wetland Seasons Park料月中可批出預售樓花同意書，最快下周開價及開放示範單位，預計聖誕節有機會開售。項目最細一房戶面積近300方呎，市場預料屬同區私樓最細。他指出，是次與數碼通(00315)合作，所有單位預設無線網絡系統，亦會提供智能家居折扣等優惠。
●明翹匯四房戶售1263萬元
佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，青衣明翹匯再錄四房戶成交，剛售出的2座7樓A室，實用面積808方呎，成交價1,263萬元，呎價15,631元。
●海之戀‧愛炫美再錄3伙終止買賣
長實集團(01113)旗下荃灣海之戀‧愛炫美，連環再錄3宗交易告吹個案。其中2A座11樓B室，原本於2017年8月以2,045.4萬元售出，而3A座32樓B室原於2017年12月以2,379.7萬元沽，至於5A座17樓B室則於2018年7月以2,627.7萬元賣出，上述交易已剛列明為終止買賣合約。
發展商同時發出新銷售安排，該批單位於下周一起招標形式發售。
●薈朗連天台特色戶交易告吹
馬鞍山薈朗1座29樓A01室，實用面積439方呎，平台及天台面積分別57與274方呎，原於今年6月以1,029.4萬元沽出，呎價23,449元，但有關交易已落實終止買賣合約。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。