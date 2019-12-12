新盤UPDATES：全新項目登場　本月銷量料續揚

年底前發展商推盤態度仍算積極，即使聖誕佳節等氣氛漸趨濃厚，市場上仍有部分全新項目計劃登場，料可推動本月新盤銷量繼續上升。

●Wetland Seasons Park最細一房近300呎

●明翹匯四房戶售1263萬元

●海之戀‧愛炫美再錄3伙終止買賣

發展商同時發出新銷售安排，該批單位於下周一起招標形式發售。

●薈朗連天台特色戶交易告吹

馬鞍山薈朗1座29樓A01室，實用面積439方呎，平台及天台面積分別57與274方呎，原於今年6月以1,029.4萬元沽出，呎價23,449元，但有關交易已落實終止買賣合約。

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