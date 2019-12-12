中美倘周日「傾唔掂」　iPhone就要加價逾千元？

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)最重要的產品，以及決定其成敗的供應鏈，或可免於利潤受壓！

隨着12月15日這個重要截止日期到來，一旦落實新關稅，針對iPhone的15%稅率將會生效。目前中國官員預計，美國總統特朗普將延遲實施此項進口關稅，從而給蘋果公司暫時喘息。不過，雙方的談判一直充斥着錯過截止日期、意見想法突變的現象。

Cross Research分析師Shannon Cross表示，與科技行業的所有企業一樣，蘋果公司希望關稅不會生效。

該公司依靠的供應商和生產夥伴大多位於中國，無法快速將生產地點遷至其他國家。目前蘋果公司已在智能手錶、AirPods耳機、iMac台式電腦，以及HomePod揚聲器支付30%關稅，公司也沒有通過加價來彌補。

不過，如果對最受歡迎的產品也採取同樣的做法，影響將更大，因iPhone、iPad，以及Mac為蘋果公司每年收入做出將近3/4貢獻。

Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，維持價格不變，同時自吞額外關稅，將令蘋果公司明年的每股純利受到大約4%衝擊。他估計，15%關稅將令每一部iPhone價格提高大約150美元(約1,170港元)。他又估計，如果蘋果公司上調iPhone價格，明年的需求將萎縮6至8%。

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