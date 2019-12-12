亞洲「三哥」好大鑊！11月通脹5.54%超標　經濟陷滯脹

有望在2019年問鼎全球第5大經濟體，排名僅次於美國、中國、日本，以及德國，同時曾被指是全球經濟增長新動力的印度，周四(12日)公布一項恐怖數據，就是11月通脹按年增長5.54%，高於市場預期5.3%。

由於該國上季經濟增長放緩至4.5%，為2013年第一季度以來最低，市場已估計今季差不多。換言之，通脹已高於經濟增長，即經濟陷入滯脹！

這是既惡劣，又難解決的難題，簡單來說，就是民眾要捱貴貨，但經濟不佳，難以透過加薪抵銷，意味着生活質素下降。與此同時，由於通脹猖獗，央行又不能貿貿然減息救市，令經濟困局猶在。

事實上，該國央行上周四(5日)已意外地維持利率不變，有別於市場一致估計減息0.25厘。

按2018年世界排名，印度是第7大經濟體，排在美國、中國、日本、德國、英國，以及法國之後，惟因印度經濟增長仍遠高於歐元區，令市場估計2019年結束後，印度有望超越英法，成為全球第5大經濟體，亦鞏固了亞洲「三哥」地位。

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