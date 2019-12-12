樓價UPDATES：業主軟化！多區二手錄減價成交

近期二手市場議價空間增加，不少用家伺機入市心水單位，帶動多區錄得多宗減價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角富豪閣4座高層D室，實用面積720方呎，以三房兩廁間隔，向南面享山景觀，以1,275萬元連車位沽售，實用呎價17,708元，低於市價5%。

●北角健威花園F座中層08室兩房戶，實用面積448方呎，向北面，望樓景，獲買家以785萬元承接，實用呎價17,522元。原業主持貨逾8年，帳面獲利417萬元。

－－－－－－

九龍區

●牛池灣清水灣道8號高層D室兩房戶，實用面積504方呎，向西北望開揚景，原開價940萬元，累減90萬元或約9.6%，獲買家以850萬元承接，實用呎價16,865元。據了解，原業主於2010年入市，當時作價373萬元，持貨至今帳面獲利477萬元。

－－－－－－

新界區

●馬鞍山天宇海1A座中層D室，實用面積822方呎，以三房兩廳間隔，微減16萬元，以1,082萬元易手，實用呎價13,163元，單位4年多升值34%。

●樓市氣氛平穩，個別業主調整叫價吸引買家入市。馬鞍山居屋錦泰苑M座低層06室兩房戶，實用面積517方呎，放盤3個月，減價23萬元，於未補價第二市場以545萬元沽出，實用呎價10,542元。

●屯門悅湖山莊11座中層J室，實用面積484方呎，以兩房設計。有區內人士希望轉換居住環境，見上址內籠寬敞，便以1.05萬元即睇即租，實用呎租21.7元。若以同類型單位銀行估價約509萬元計算，租金回報率達2.5厘。

－－－－－－