華爾街又亮起跌市警號　未來30日恐出事？

每隔三五七日，華爾街就會發出「大跌市來臨」的警號，今次輪到有俗稱「黑天鵝指數」的芝加哥期權交易所(Cboe)偏斜指數(Skew Index)。

外國傳媒報道，該指數周一(9日)觸及136.56，為2018年10月以來最高，最新仍報134.37。該指數是用來量度投資者投入認沽期權的活躍程度，這亦被稱為「黑天鵝指數」，反映市場人士對不能預見波動風險的評估，該指數愈高就愈反映投資者情緒緊張。往績顯示，一旦有異動，未來30日股市恐有「災難大事」發生。

要數到它的準繩度，其至少有一次起到預測市場大跌的作用，該指數在2014年9月見頂，隨後標指就大幅下挫了7%。

事實上，投資者亦懷疑它能作為預測市場崩潰的工具。DataTrek聯合創辦人Nicholas Colas早前在一份報告中稱，從2014年以來，期權市場就一直這麼預測了，而期間標指上漲近倍。

有分析認為，由於近期將要發生一系列可能令市場大幅波動的事件，故投資者尋求保護，推升了該指數，未必一定有「災難大事」。

Tallbacken Capital Advisors行政總裁Michael Purves在解讀該指數上升時表示，會將此看成是一種「健康市場」的體現，美股年內已累漲25%，投資者只是進行對沖。

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