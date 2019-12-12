人生贏家！貝索斯被全球CFO評為「最佳商業領袖」
2019年12月12日 21:13
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全球主要大型企業的首席財務官(CFO)認為，全球網購一哥亞馬遜的創辦人貝索斯(Bezos)，是10年來最優秀的商界領袖！
外國媒體報道，最新一項調查結果顯示，近1/3的「全球CFO理事會」(Global CFO Council)的CFO認為，貝索斯是10年來最令人印象深刻的企業領袖。全球CFO理事會代表着世界上一些最大的上市公司和私營企業，這些CFO們管理着多個行業數萬億美元市值的企業。
其他上榜的企業高管還包括微軟CEO Satya Nadella、蘋果公司CEO庫克、「股神」巴菲特和摩根大通CEO戴蒙等等。
貝索斯在20世紀90年代中期建立了在線書店亞馬遜，2015年亞馬遜超越沃爾瑪，成為美國最大的零售商。如今貝索斯個人資產總額約為1,090億美元。
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