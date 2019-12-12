鮑威爾的最大暗示：「QE4」已在路上
2019年12月12日 21:36
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(美聯社圖片)
早前瑞信發表樂驚人預測，預言美國聯儲局快將推出第四輪量化寬鬆(QE4)，主因是隔夜貸款市場「水緊」重燃，當局需要以進取手段泵水。該行最新指出，聯儲局主席鮑威爾在議息後的講話，加深了這個預期。
外電報道，鮑威爾被問到聯儲局如何看待回購將演變成「QE4」的說法？他僅回應指，在有必要的情形下，聯儲願意調整票據購買策略，做好購買其他短期息票證券的準備。
有分析表示，鮑威爾視含蓄地暗示美聯儲可能轉向購買息票，這將意味從購買短期美國國債轉向較長期國債，並擴大資產負債表，同時也是在暗示或將非量化寬鬆政策轉變為量化寬鬆政策。
瑞信利率策略師Jonathan Cohn認為，儘管目前的票據發行獲得超額認購，但認購水平仍在繼續下跌，這將表明出售這些票據的阻力愈來愈大，這將成為聯儲考慮購買短期息票證券的理由之一。
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