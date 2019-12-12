趙文傑：美國明年減息機會猶在

聯儲局在本月11至12日舉行一連兩日議息會議，為今年最後一次議息。正如外界所料，當局宣布將聯邦基金利率維持在1.5至1.75厘區間不變。總括全年，聯儲局合共減息3次，聯邦基金利率由2.25至2.5厘降至現時最新的水平，完成主席鮑威爾所謂的「中期調整」。

議息聲明顯示，當局認為目前貨幣政策恰當，經濟增長穩定惟步伐緩慢，通脹仍然處於指標2%以內。聲明又指，數據顯示勞工市場仍然強勁，經濟活動溫和上升，失業率維持低位，家庭開支以強勁步伐上升，但企業固定投資及出口仍疲弱。有一點需要注意，與上次比較，今次聲明剔除前景仍然存在不確定性的措詞。

12月的利率點陣圖顯示，13名聯儲局官員預計明年利率會維持不變，只有4名官員認為明年會加息0.25厘，市場解讀為明年聯儲局按兵不動的機會非常高。記得在去年的相若時間，聯儲局舉行2018年最後一次議息會議後，於聲明中暗示明年(即2019年)將加息兩次，然而最終結果是換來三次減息，若當時投資者誤信聯儲局就加息兩次的預期而作出投資部署，相信會損手收場。

●聲明只為控制市場預期

聯儲局議息聲明的最大作用，往往只是控制市場預期的伎倆，而非實質所作之行動。正如今次的聲明，當局向市場暗示明年維持利率不變，目的就是希望當正式宣布減息時，會為市場帶來更佳的刺激效果。

此外，總統特朗普似乎已開始與鮑威爾建立默契。以往特朗普每當聯儲局議息後，都會在社交網站上貼文炮轟聯儲局，指當局不肯大幅減息，否則美國經濟已如坐火箭般上升。然而今次議息後，特朗普未有就聯儲局明年的貨幣政策作出攻擊，與過往的作風截然不同。筆者相信，經過今年由原先的「加息兩次」變成結果的「減息三次」後，特朗普已相當了解聯儲局的伎倆，故不用多言。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)