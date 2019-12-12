【財經評論】港匯轉強何足喜　外資卻步更添愁

中美貿易談判似有進展，市場風險胃納上升，美元連日回軟，帶動非美元貨幣上升，資金回流估值較低的亞洲區市場。在此背景下，加上年結效應和港美息差相關的投機活動驅使，令港元及港股近日轉強。然而，這改不了中長期香港經濟和港元資產的負面展望，皆因過去半年的政經動盪，已重創香港經濟根基，一地匯率和資產價格之強弱，終究離不開與經濟掛鈎。面對百業蕭條，底子積弱，港府財金官員且別再一副事不關己的樣子，宜加強資金流監察，做好各項防範金融風險的措施。

美國聯儲局今年減息三次，支持美股持續處於高位，而聯儲局周三會議維持利率不變，符合市場預期。反映局方看法的利率點陣圖顯示，預計明年息率將維持不變。到底一向鼓吹減息的美國總統特朗普會如何解讀，目前尚未可知，但市場初步形成「凍息」預期，顯示美國經濟衰退風險降溫，部分資金沽出估值偏高的美股，回流亞洲區市場。

此外，年結前流動性趨緊，以及港美息差下觸發港元淡友平倉，都是推使港匯轉強的原因。之不過，這些現象恐難以長久維持，事關香港經濟衰退問題正不斷發酵，且外資對香港市場的觀感正開始醞釀重大變化，明年隨時全面重估港元資產，風險不容低估。

誠如國際評級機構惠譽最近表示，過去半年香港所發生的抗議及示威活動，將損害外界對香港作為一個穩定的國際商業中心觀感，亦予外界印象，覺得香港的管理效能較弱，不利香港的信用評級，此趨勢與其9月下調了香港信貸評級並給予的「負面」展望一致。

這正正道出，在外資眼中，半年亂局所造成的經濟影響，不僅是眼前的市道低迷，更深遠的是削弱了外資對香港社會「穩定」的信心。國際形象受損，非一時三刻可以彌補。香港的地緣政治風險急升後，經過一段時間仍未見改善，促使外資擱置新投資計劃，及轉換地區總部等的舉動，並已開始反映在商用物業租賃和人力資源市場需求上。

遺憾的是，至今香港亂局未見有徹底解決的迹象，外資望而卻步，港資苦苦支撐。如斯頹局，港府小恩小惠難紓民困。更何況現時這管治班子，對內對外都無法提供一幅富有前景的圖畫，足以留住各方人、財繼續在香港尋找商機、追求夢想。解決不了這個信心危機，眼前港元資產的短暫強勢，猶如海市蜃樓，沒多少人能得益，長期展望令人更愁！

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