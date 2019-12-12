事關重大！拉加德：歐央行下月展開「戰略評估」

外國傳媒報道，首次主持議息會議的歐洲央行行長拉加德說，即將展開的戰略評估，將從明年1月某個時候開始，並將於明年底前結束。

在歐洲央行宣布利率決定後，拉加德在法蘭克福出席新聞發布會時表示，歐洲央行的目標將是此次評估的「核心和中心」，但戰略評估也將「探索我們作為央行所影響的每個角落」。

上次戰略評估是在2003年，自那以來發生了「大規模的變化」，包括對氣候的擔憂日益加劇。

即將進行的評估可能預示重大變化。歐洲央行目前對價格穩定的定義為通脹水平低於但接近2%。周四(12日)公布的預測顯示，未來3年通脹將不能達到這水平。

拉加德表示，尚未對框架完全達成共識，做任何決定之前，都要包括管委會委員在內並徵求他們意見。

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