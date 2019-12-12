夜市UPDATES：道指轉升164　港夜期見27100

美股開市後，美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「非常接近與中國達成巨大協議。他們想要，我們也是！」

美股應聲急漲，道指轉升164點，報28,075點；標指更創盤中新高，目前報3,150點。港股期指夜市高見27,139點，再度升穿二萬七關。

較早前有報道引述消息人士指，美國白宮周四(12日)將召開關稅會議，討論是否如期於12月15日對中國加徵新一輪關稅，美國總統特朗普尚未有最終決定。

據悉，與會人士包括美國貿易代表萊蒂澤、財長姆紐欽、白宮經濟顧問庫德洛，以及「鷹派」白宮貿易顧問納瓦羅。

歐洲方面，英國大選投票已開始，直至香港時間周五(13日)早上6時結束。市場估計最快周五下午1時前有全部結果。

【22:35】美國息口方向明朗化，但市場觀望中美貿易戰最新發展，美股開市早段好淡爭持，道指報27,869點，跌41點；納指跌16點，至8,637點；標指跌不足1點，至3,141點。

不過，美國銀行策略員警告，臨近年尾，投資者除需擔心貨幣市場流動性不足問題外，美股亦可能面對類似情況，因為銀行調控市場的莊家活動降低，加上被動式投資愈益普及，或加劇股價波動。美股今個月每日平均成交量只有64億股，較今年平均低10%

公司消息方面，瑜伽服品牌Lululemon第3季多賺33%至1.26億美元，連續11季勝預期，收入繼續錄得雙位數字增幅，升23%至9.161億美元。不過，公司估計第四季每股純利預測遜預期，拖累股價急瀉2.54%至227.27美元。

通用電氣(GE)獲瑞銀分析員調高投資評級至「買入」，目標價亦調升至14美元，理由是公司成功去槓桿化、盈利增長強勁及自由現金流急升。GE股價早段報升3.31%，至11.33美元。

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