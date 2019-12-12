後勁不繼 上月iPhone在華銷情或遇冷

蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone 11系列，有迹象在內地銷情遇冷，瑞信分析師Matthew Cabral在客戶報告中引述數據稱，11月份的iPhone出貨量按年下降35.4%，但同期整體的中國智能手機市場，卻有0.2%的增速。這可能反映iPhone經過推出首個月時的一輪熱銷後，在中國內地逐步受消費疲弱，以及民族主義情緒升溫等原因而銷情放緩。

Cabral指出，儘管月度數據「不穩定」，而iPhone發布的時間亦可能會令比較效果出現扭曲，但11月的售數情已是第二個月的兩位數降幅。

Apple周四(12日)股價暫靠穩，現升0.26%。

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