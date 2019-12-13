東方日報B2：炒家平倉　港元衝越7.8半年最強

年結效應推高港元銀行同業拆息(Hibor)，炒家旋即趁長假期前將港元沽盤平倉，積極買入港元，刺激港元匯價周四(12日)兌每美元曾升穿7.8的強弱分界線，創近半年高位。銀行界預期，一個月期拆息或衝高至3厘，支持港匯在年底前保持強勢。

美國聯儲局議息後一如市場預期按兵不動，11月曾牽頭減息的滙豐銀行，隨即宣布該行最優惠利率不變，保留於目前5厘水平，該行上月帶頭減息八分之一厘。資金成本趨升下，仍有個別香港銀行未有跟隨調整最優惠利率，目前市場出現四個P，分別為5厘、5.25厘、5.375厘及5.5厘。

至於港元拆息則持續受銀行年結資金部署影響，周四全線上升。財資市場公會資料顯示，隔夜拆息連升五日，累升近0.2厘，周四(12日)報1.21厘，橫跨年結的一個月期拆息亦連升四日，升3點子至2.52厘。

港息高企意味港元流動性緊張，帶動港元匯價呈現強勢，周四早段港匯曾高見7.7982兌一美元。在香港金融管理局的聯繫匯率制度下，保證銀行間的港元匯率於7.75至7.85間上落及交易，市場一般視7.8為港元匯價的強弱分界線。

光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文解釋，港匯突然飆高與銀行間港元拆息上升有關，由於年結將近，銀行資金需求大增，近日港元拆息「陰啲陰啲上升」，變相推升港匯，預期短期內港匯持續徘徊較強水平，一個月期拆息於今年底或飆至3厘。

東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤表示，香港目前缺乏強勁的資金流入，明年上半年經濟仍會嚴重受壓，港元大漲或僅曇花一現，當年結因素消散，港元勢重返7.85弱方兌換水平。

值得留意的是，港息連續逾二十天高於美息，投資者以往透過沽空港元，賺取美元高於港元息差的策略難再奏效，紛紛將港元沽盤平倉，為港匯帶來支持。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰指，市場有資金沽美元、買港元，受超出預期的港元買盤刺激，及年底資金偏緊雙重影響，導致港匯上升。市場普遍預期，農曆新年過後，港匯才轉弱。

香港金融管理局發言人表示，香港的貨幣市場保持穩定，港元匯率平穩，港元拆息會繼續受港元資金供求變化影響，強調銀行間市場的運作暢順，即使最近有大型集資活動，銀行同業拆借仍保持正常，該局會密切監察市場情況。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年港息下調八分之一厘，由於銀行存貸利率均下調，目前銀行活期存息已重返近零水平，存息已減無可減，預期明年港元最優惠利率將維持不變。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明亦認為，明年港息下調空間相當有限，料銀行按揭的實際按息會維持2.5至2.8厘。

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