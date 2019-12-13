美股收市：道指升220點　標指納指齊破頂

消息稱美方原則上達成中美首階段貿易協議，刺激美國股市做好，標指和納指齊創收市新高。道指收報28,132點，升220點或0.79%；標指收報3,168點，升26點或0.86%；納指收報8,717點，升63點或0.73%。

個股方面，社交平台Facebook股價逆市急跌2.72%，有報道指美國聯邦貿易委員會正考慮向Facebook旗下應用推出初步禁令，最快於1月落實。

思科系統發布新晶片Silicon One及路由器等產品，稱其將推動「未來的互聯網」。思科股價全日急升3.14%，為表現最好的道指成分股。

外媒引述消息人士稱，美國政府已經原則上達成中美首階段貿易協議，正等待總統特朗普簽署。

美方提議取消1,560億美元中國商品加徵關稅，其原定將於12月15日生效；以及將現時生效的部分對華關稅降低50%。

稍早前，特朗普在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「非常接近與中國達成巨大協議。他們想要，我們也是！」

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