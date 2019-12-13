英國大選：保守黨料奪過半議席　鎊匯急升逾2%

英國周四(12日)舉行近5年內第3次大選，投票時間已於香港時間周五(13日)清晨6時結束。票站調查預料，首相約翰遜領導的保守黨有望贏得過半數議席，為脫歐清除最後障礙。

英鎊匯價急升，兌美元突破1.35關，高見1.3514美元，漲2.68%，為2018年5月中以來的新高。每英鎊兌港元升至10.54，創逾一年新高。

根據英國廣播公司(BBC)的票站調查，保守黨有望取得368席，比早前估計的326席為多，亦佔國會大多數；意味保守黨毋須與其他黨籌組聯合政府，可在國會通過脫歐協議草案。工黨則預料取得191席，比2017年大選喪失近71席；影子國際貿易大臣簡德禮表示，票站調查肯定是嚴重打擊。

－－－－－－