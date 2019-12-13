【市前重點睇】美股創新高　港股外圍曾飆500點

●美匯指數跌至97.39，離岸人民幣(CNH)高見6.9272，港匯企7.8031，日圓兌美元低見109.57，歐元高企1.1185，英鎊觸及1.3514高位。金價回落至1,465美元。布油處64.2美元，紐油報59.44美元。道指期貨漲逾百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指一度飆逾500點。

●外媒引述消息人士稱，美國政府已經原則上達成中美首階段貿易協議，正等待總統特朗普簽署。

-社交平台Facebook股價逆市急跌2.72%，有報道指美國聯邦貿易委員會正考慮向Facebook旗下應用推出初步禁令，最快於1月落實。

●美國10年期國債孳息率漲10點子，報1.8922厘。

●美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數由前一周的20.3萬人，急升至25.2萬人，多過預期21.4萬人。

●美國11月份生產物價指數(PPI)按月不變，遜預期0.2%增幅，扣除食品和能源的核心PPI跌0.2%，與預期增加0.2%背道而馳。

●港股ADR指數收報27,267點，升273點。

●即月恒生指數夜期收報27,184點，升183點，高水190點，成交36,427張。

●紐約期油收報每桶59.18美元，升0.42美元或0.71%；布蘭特期油收報每桶64.2美元，升0.48美元或0.75%。

●紐約期金收報每安士1,472.3美元，跌2.7美元或0.2%。

●歐洲央行周四(12日)議息，為行長拉加德上任後首次主持的議息會議，一如市場預期維持貨幣政策不變。

●瑞士央行將利率維持在超低水平，重申干預措辭。

●秘鲁央行維持利率在2.25厘不變。

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