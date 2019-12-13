【股民熱話】聖誕鐘　仲買滙豐？

不過，呢個情況，多數應用喺牛市，即市況大漲小回。如今係牛市定熊市，抑或不牛不熊，等大家自己諗諗。更何況，時移世易。如今滙控雖然仍然是重磅藍籌股，但比重已被其他大型中資股攤薄，沒以往般能獨力呼風喚雨。

再者，目前全球經濟充斥不明朗因素，加上負利率來襲，各大央行不斷減息放水挺經濟，卻擠壓銀行息差利潤空間，影響正常放貸意欲，對經濟造成負面影響，惡性循環影響貸款需求。以香港市場為例，經濟景氣急速下滑，企業逾期還債及壞帳情況增加，皆不利銀行業。在這個大環境之下，呢個時候係咪買滙豐的好時機，筆者有所保留。

此外，未來一個多月英國脫歐的進展，亦足以影響滙控股價表現。

純睇走勢，近季滙控股價在55至62元水平上落，假設維持在這個區間上落，現價未見太吸引。綜合而言，除非再次下試區間底部支持，否則都係忍手為妙。

東方產經專欄作者 帥哥

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