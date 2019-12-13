亞洲股市：日股曾飆逾500點 韓澳股升1%至2%
2019年12月13日 08:32
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(美聯社圖片)
外媒指中美貿易談判代表已達成首階段協議的條款，美國總統特朗普周五(13日)簽署；亞洲主要股市早段顯著做好，日本日經225指數早段最多飆逾500點或2.1%，最新仍漲484點，報23,908點。
板塊方面，原材料股抽升3.3%，金融及資訊技術股齊升2.5%。個股中，三井造船揚升逾5%，安川電機及日本製鋼所升逾3%至4%。
南韓首爾綜合指數升25點或1.2%，報2,162點。個股中，樂天化學炒高4%。三星電子升1.5%；公司位於西安、投資80億美元的閃存晶片項目二期正式啟動。
澳洲悉尼普通股指數升28點或0.4%，報6,839點。板塊方面，金融及原材料股皆升1%。個股中，Clinuveld製藥及Nickel Mines同升5%。
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