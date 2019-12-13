布里斯本全馬場景現樓豪宅　兩房首期28萬港元起

【特約報道】澳洲近年成為港人熱門的海外投資地區，當中昆士蘭州首府布里斯本雖然為該國三大城市之一，但樓價仍較其他主要城市大幅低水。Ray White年度壓軸推出布里斯本前臨馬場景觀的貴族豪庭Ascot Green，項目由澳洲最大上市發展商Mirvac聯同布里斯本賽馬會投資9.5億澳元打造。項目已屆現樓，兩房首期僅28萬港元起，呎價由2,800元起，所有單位連車位及露台。買家更可享兩年5厘租金保證計劃，即買即收租。另據BIS Oxford Economics《澳洲住房展望》報告顯示，布里斯本樓價中位數將於未來3年上漲20%，是各首府中表現最突出的一個。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，樓盤所在的Ascot區擁有深厚的文化底蘊與悠久的賽馬傳統，長久以來被公認為布裡斯本最一流的居住地區之一。該區同時是整個布里斯本城市中收入最高的地方，屬當地的傳統富人區，區內居民以企業家、醫生、律師及高級管理人員為主，人口質素較高，情況就如香港的跑馬地。他續稱，由於是次樓盤貼近當地聞名遐邇的Eagle Farm賽馬場，住戶可以享受到無遮擋的全馬場景致，猶如置身於馬場包廂之中，可說是「布里斯本的禮頓山」。

他又表示，該區屬豪宅區，鄰近設有一流私立女校St Margaret's Anglican Girls School，加上區內文化氣息濃厚及受到賽馬場的氛圍，故在近年澳洲整體樓市向下的情況下，該區過去一年住宅樓價錄得13.9%的逆市升幅，而單計公寓物業亦有7.7%的漲幅。區內物業租金回報也同樣理想，每年回報達5.6厘，較布里斯本住宅物業平均回報率高出24%，反映於該區購入物業可享可觀的資產升值及租金回報。

Ascot Green主打一房至三房公寓，面積由828至3,757方呎，是近年少見的超大戶型，每戶享有超大陽臺。許氏表示，由於布里斯本屬海岸城市，是陽光充足的城市，全年平均溫度約27度，一年有280天為SUNNY DAY，故發展商特意設置特大陽臺，讓住戶可享受自然，同時可外望開揚全馬場景觀。此外，由該盤出發，只需要步行一段短時間即可到達火車站及巴士站，另由於鄰近布里斯本河，住戶也可選擇水上交通工具。

他又指出，樓盤由澳洲最大上市發展商Mirvac打造，該公司自1972年成立以來，興建多幢商業、零售及住宅物業，期間曾經奪得超過600項設計建築大獎。由於發展商在當地口碑良好，故旗下新項目每次推出時，普遍也吸引不少舊有客戶再次「捧場」，回頭率高達三成。

事實上，布里斯本樓價相當低水。許氏表示，目前該城市樓價只是悉尼的一半，加上當地人口密度較低，令不少原居於悉尼的當地人紛紛遷居布里斯本。根據Urbis 在2018年的調查發現，約有2.5萬人移民到昆士蘭州，是國內移民排行第一名。

而且作為澳洲第三大城市的布里斯本，未來發展前景充滿機會。當地政府為推動經濟發展，投入逾600億澳元發展並落實不同基建項目如交通網絡、醫療、教育、能源等等。其中Queen’s Wharf 是當地政府為推動經濟，而打造的大型綜合度假村及娛樂區，將興建５間世界級酒店、一間賭場、三座住宅大樓、跨河大橋、新型劇院，及引入高檔餐飲、商舖等等，預料將為布里斯本帶來近1萬個工作機會並帶來可觀的旅遊收入。

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布裡斯本Ascot Green展銷會

日期: 12月13至15日 (周五至周日)

時間：下午2時至9時(周五) /上午11時至下午7時 (周六、日)

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題:【投資錦囊】政府百億澳元投資 布里斯本樓市攻略分享

周五：下午7時半

周六：下午2時

周日: 下午5時

查詢：2376 1088