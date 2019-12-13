港股升勢持續　騰訊滙豐領漲　阿里回軟

港股早段升逾500點後在高位徘徊，恒生指數高見27,536點，接近完全回補11月11日遺留的下跌裂口，暫維持逾450點升幅。國企指數升約150點，主板成交400億港元。

幾隻重磅藍籌領漲，滙豐控股及友邦保險升2.5%；騰訊升2.3%；中國移動升1.9%；中國平安升1.3%；工商銀行及建設銀行升1.2%。

阿里巴巴先升後跌，失守200元，低見199.6元。美團點評亦曾倒跌，暫升0.2%企「紅底」水平。小米集團飆4%，高見10.36元。

英鎊匯價急升，長和及長江基建飆3.6%及4%；長實亦升1.7%。

醫藥股逆市偏軟，石藥集團及中國生物製藥跌0.3%及0.1%。

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，傳中美原則上達成第一階段貿易協議，利好市場氣氛。港元匯價周四(12日)已率先轉強，早兩日盈富基金成交亦見增加，反映資金已率先流入港股市場。另外，人民幣近日亦見轉強，對股票市場亦正面，相信大市現時由好友主導，短期有條件再試高位。恒指若能守在27,000樓上，本月有機會上試27,800至28,000點水平。

【09:23】恒指飆500點 騰訊漲逾3%

傳特朗普簽署中美首階段貿易協議，市場避險情緒急降溫，道指期貨升過百點，港股開市飆500點，恒生指數報27,494點；國企指數高開189點，報10,804點。

區內股市亦上揚，日股曾飆逾500點，南韓股市升逾1%。

騰訊開市飆3.1%報360港元；滙豐控股升2.4%，重上60元，兩股已合共貢獻恒指153點。中國移動升2%；友邦保險升1.7%；中國平安升1.6%；工、中、建三大內銀股升1.4%至1.5%。

阿里巴巴及美團點評開市齊升1.3%，分別報202.8元及101.7元；小米集團升1.1%，報10.04元。

貿戰敏感股萬洲國際升4.1%，報8.3元。瑞聲科技及舜宇光學升2.6%及2.2%。

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