魚缸通：股市大升 股友睇位沽貨
2019年12月13日 09:36
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恒指周五早上一度升超過500點，升穿27,500點水平。致富證券私人投資部資深副總裁Tony話，中美貿易戰有利好消息，吸引部份散戶入貨，但市場都係較以往淡靜，散戶普遍維持審慎觀望態度。入市嘅人唔多，反而沽貨嘅人就唔少。
佢話，中美兩國元首協議暫緩周日加徵關稅安排，有部分散戶覺得呢個消息正面，市場會繼續保持良好氣氛，所以入手一啲之前受中美貿易戰重創嘅股份，例如瑞聲科技(02018)，希望佢會受利好消息支持，可以賺番轉。
不過，股友主要係睇位沽貨，有部份散戶早前喺小米集團(01810)升到9.6港元時追入，目標價位係10蚊，見周五升上10.2，好多人都止賺咗喇。亦有啲散戶早於騰訊控股(00700)330蚊時入咗啲貨，打算去到目標價位350蚊減持。周五開市升上360蚊，真係比咗個驚喜佢哋，大家賺咗唔少，開開心心過周末！
佢補充，雖然大市都算強勢，但之前恒指喺26,500點關口徘徊得太耐，唔上唔落，嚇親啲散戶，所以佢哋都唔太夠膽入貨。大多數都係維持觀望，最多就係對之前持有嘅現貨重拾希望，諗住去到目標價就沽咗佢。
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