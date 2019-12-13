魚缸通：股市大升　股友睇位沽貨

恒指周五早上一度升超過500點，升穿27,500點水平。致富證券私人投資部資深副總裁Tony話，中美貿易戰有利好消息，吸引部份散戶入貨，但市場都係較以往淡靜，散戶普遍維持審慎觀望態度。入市嘅人唔多，反而沽貨嘅人就唔少。

佢補充，雖然大市都算強勢，但之前恒指喺26,500點關口徘徊得太耐，唔上唔落，嚇親啲散戶，所以佢哋都唔太夠膽入貨。大多數都係維持觀望，最多就係對之前持有嘅現貨重拾希望，諗住去到目標價就沽咗佢。

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