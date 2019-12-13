傳中國採購500億美元美農產品 穀物期貨價格上漲
2019年12月13日 09:52
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
外電引述消息報道，美國總統特朗普批准美國與中國達成的原則協議，避免加徵新關稅。另作為與美國的貿易協議的一部分，中國同意2020年進行500億美元(約3,900億港元)的農產品採購。
穀物期貨價格上漲，芝加哥明年1月大豆期貨升1.34%；3月玉米期貨升1.33%；3月小麥期貨亦升0.2%。
彭博引述消息報道，中美貿易談判代表已達成首階段協議的條款，而特朗普已批准與北京達成的第一階段貿易協議，避免原定於周日(15日)對約1,560億美元(約1.2萬億港元)中國貨品加徵的新一輪關稅。
消息指出，美國貿易顧問周四(12日)下午呈交給總統的協議包含中方購買更多農產品的承諾，官員還討論對中國產品現行關稅可能的下調。傳協議條款已經談妥，但法律文本尚未最後敲定。白宮發言人拒絕對此置評。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。