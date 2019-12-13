【專家點評】陳汝銘：光大國際有「錢」景

早前公布截至本年六月底止中期業績，錄得營業額162.26億港元(下同)，按年升37.7%；毛利為56.5億元，按年增長26.1%；除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為55億元，按年增長24.6%。純利26.3億元，按年升19.5%。每股盈利42.82仙；派中期息13仙。

受惠工程建設繼續快速推進，在建項目數量再創歷史新高，持續帶動建造服務收益增長。另外，營運項目繼續開源節流，提升效益， 加上營運項目數量陸續增加，集團營運服務收益顯著提升。

近年中央高度重視環境保護與治理工作，推出政策扶持行業發展，其中「無廢城市」持續推進固體廢物源頭減量和資源化利用。集團在行業具領導地位，業務布局拓展至國內22個省市自治區170多個地區，並延伸至德國、波蘭、越南等海外市場；項目總數363個，涉及總投資超過1,100億元人民幣。

集團財務穩健，未來加強發展國內及海外市場，相信業績能保持穩步上升。建議可在5.9港元附近買入，目標6.4元，如失守5.75元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－