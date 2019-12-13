港股格局：姚浩然料有望上試28000點
2019年12月13日 10:06
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，外媒消息指，中美原則上達成第一階段貿易協議，利好市場氣氛，美股隔晚再創新高。港元匯價周四(12日)已率先轉強，且早兩日盈富基金(02800)成交亦見增加，反映資金已率先流入港股市場，並買入與恒指相關的ETF，大市上升動力明顯轉強。
另外，人民幣近日亦見轉強，對股票市場亦正面，相信大市現時由好友主導，料短期有條件再試高位。恒指若能守在27,000樓上，本月料反覆偏好，有機會上試27,800至28,000點水平。
有指寶馬於明年首季為經銷商提供大額現金補貼，汽車代理股周四升幅顯著，姚認為對代理寶馬汽車的經銷商最有利。他補充，部分汽車經銷商中期業績均有明顯跌幅，永達汽車(03669)雖然估值較高，但盈利表現相對上較好，不妨睇高一線。
另外，阿里巴巴(09988)上市初期曾高見204元，近日升幅收窄。就基本因素而言，預期未來兩、三年盈利增長或有三成以上，而預測市盈率則在30倍樓下，估值相對吸引，加上未來或有更多阿里巴巴衍生工具產品推出，料發行商將買貨作對沖。另外，阿里巴巴亦有望獲納入各大指數成份股，吸引資金流入，不妨在200元樓下買入，中線可上試230甚至240元水平。
作者為註冊持牌人士，持有阿里巴巴美股(BABA)，其客戶則持有阿里巴巴港股(09988)
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