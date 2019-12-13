英鎊急升：溫灼培料今輪升浪已差不多

英國大選投票結束，據報首相約翰遜領導的保守黨有望贏得過半數議席，為脫歐清除最後障礙，刺激英鎊匯價急升，兌美元曾突破1.35關。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，英鎊兌美元由今年8、9月低位1.2水平開展升浪，升至1.35水平，料今輪升浪差不多，因技術上1.36是極大的阻力位，建議投資者可趁機獲利。

他指出，大選後保守黨將控制國會，脫歐進程沒有難度，爭在是聖誕節前還是明年1月。成功脫歐會令市場情緒繼續興奮，支持英鎊匯價，預期屆時英鎊在1.34水平牛皮上落。

然而，脫歐後英國需要同歐盟談判未來關稅情況，而英國有50%的出口是到歐洲其他國家。如果歐盟容許英國以低關稅輸入商品，對英國當然是好事，鎊匯可進一步上升。

不過為何歐盟要予英國低關稅？他推測，如果其他歐盟成員國看到這樣「着數」，離開歐盟就可不用理會其他財政較弱歐盟國家、不用處理東歐移民問題，則「個個都會走」，歐盟最終就會瓦解，所以歐盟為了自保，有可能向英國貨品徵收高關稅，屆時英國出口和經濟將受損害，連帶英鎊亦會帶累。另外，蘇格蘭取得愈多議席，亦有機會脫英，以及北愛爾蘭和英國將來會否在貿易上出現問題，都會拖住英鎊。

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