英鎊急升：李焜明料明年首季上試1.365

英國大選投票結束，據報首相約翰遜領導的保守黨有望贏得過半數議席，為脫歐清除最後障礙，刺激英鎊匯價急升，兌美元曾突破1.35關。寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明稱，英國政局最壞的時間已過，現在可追入英鎊或買入英國樓。

他預計，英國首相約翰遜成功取得民心，能帶英國走出困局。他形容歐盟與英國就似玩二人三足的遊戲，相信最終實施的脫歐方案都會是互利互惠的。他預期，英鎊會節節向上，英鎊兌美元於明年第一季會上試1.365，支持位為1.285。

但他提醒，明年英鎊走勢仍然受以下因素影響，包括英國脫歐路線圖、中美貿易談判及美元匯價。他預期，明年中美貿易談判會有良好進展，美元走勢向好，令英鎊升勢輕微受壓。

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