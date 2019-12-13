【專家點評】陳蓓敏：滙豐控股可追落後
2019年12月13日 10:31
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中美貿易談判有非常接近達成協議的機會，12月15日(周日)或不會再加徵新一輪約1,600億美元中國貨品的關稅，刺激美股重上28,000點水平。而英國方面亦傳來好消息，保守黨有望勝出大選，贏得國會多數議席，利好首相約翰遜繼續進行脫歐工程。
在外圍消息利好之下，港股期指亦裂口高開，料對港股後市有幫助，可以見到權重股具開始追落後。若然下周中美貿易首階段協議達成，估計聖誕節前市場可保持樂觀局面，未來若成功上試27,500點，後市有機會再推高，惟預期升幅不大，屬單位數增幅。
市場上有望追落後的權重股當屬滙豐控股(00005)，目前股價見穩，估值吸引，且息率高逾6厘，建議吸納，目標價66元，止蝕位57元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有匯豐控股)
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