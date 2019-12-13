【即市分析】中美英報佳音　國際金融股「燒炮仗」…

英國大選，保守黨料穩奪大多數議席，英鎊急升2%。另一邊廂，中美貿易談判有進展，美國總統特朗普指雙方非常接近達成首階段協議，兩大利好消息刺激今早港股「爆邊」高開五百點，現時做27,465點點，升458點，成交已逾400億港元。既然短線方向已出，就只有順着方向做，淡友宜先收手別急着開新倉，資金料會繼續追入重磅板塊，當中可以留意國際金融股。

策略上，英國脫歐進展現重大明朗，硬脫歐的風險大減，有助緩減市場的不安。中美方面料15日不會加徵關稅，雙方有望在月內簽訂協議，有助改善市場風險胃納。由於美國股市現時的市盈率已近廿倍，而港股僅12倍水平，兩大利好消息足以吸引更多國際資金轉移陣地至亞洲區賺「新年錢」，屬重磅的國際金融股短期升勢未完。

滙控今轉有望反覆向主要阻力位63至65元水平推進，60元樓下仍可小注一試。友邦短線企穩80元樓上，有望再挑戰52周高位88.5元，回吐支持在78元。

東方產經專欄作者 古勝

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