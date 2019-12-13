特朗普送庫克聖誕禮物？每部iPhone或慳150美元關稅

外媒指中美兩國原則上已達成第一階段貿易協議，目前只待最終文本確定並簽署，避免原定於周日(15日)對約1,560億美元(約1.2萬億港元)中國貨品加徵的新一輪關稅。分析師認為，美國總統特朗普提前為蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克送上聖誕禮物！

Wedbush分析師Dan Ives認為，倘中美達成首階段協議，Apple的關鍵產品將可避免被加徵15%的關稅，於假日購物季節期間，1,000美元的iPhone可省下約150美元(約1,170港元)。

但如果周日加徵關稅措施生效，Ives認為則是對Apple的一大挑戰，並且可能對供應鏈及假期的需求產生重大影響。如公司決定在加徵關稅實施後自行吸收、不調整產品價格，Ives料Apple明年的每股收益將下滑約4%；如提高iPhone價格，則至2020年的需求將下跌6%至8%。

事實上，Apple Watch、AirPods、iMac及HomePod皆已被徵稅，新關稅則會對iPhone、iPad及MacBook徵收達15%的關稅。《華爾街日報》日前報道，美國談判官員已提議，只要中國承諾大量購買美國農產品、保護智識產權、開放金融市場，現行對中國約3,600億美元產品關稅可能削減一半，意味上述的Apple Watch等產品亦可能被剔出徵收項目。

雖然Apple有望避開此輪加徵的關稅，但公司仍深受中美貿易戰所拖累，因其依賴的供應商和製造商大部分都位於中國，公司無法迅速將生產轉移至其他國家，因此，在庫克的帶領下，今年Apple對白宮做了大量的游說活動，以保護其關鍵產品免徵關稅。

－－－－－－